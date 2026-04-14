Бербатов с 18 идеи за спорта – данъчни облекчения, правила и модерни бази (Обзор)

Само 12% от децата, които спортуват, успяват да се реализират

18 идеи и решения, за да се развива спорт на световно ниво у нас, разписа футболната ни звезда Димитър Бербатов, който сега е съветник на служебния премиер Андрей Гюров. Анализ на проблемите и техните решения бе представен във вторник пред шефовете на федерации у нас в Министерския съвет. Те ще бъдат предоставени на следващото редовно правителство.

В началото на месеца Бербатов предложи промени, с които да се заложат до 35% данъчно облекчение за фирмите, които даряват пари за развитието на спортни клубове и организации или подпомагат подобряването на спортната инфраструктура. Сега те са до 10% от счетоводната печалба, но в тях не се включват дарения за спорта.

“Данъчните облекчения са ключови. Бизнесът трябва да помага, но за да го прави, е необходим работещ модел. Изготвен е финален вариант с по-ниски проценти от първоначално предложените от мен. Надявам се новото управление да го разгледа и обсъди. Това не е библията на спорта – далеч съм от подобна претенция. Опирали сме се на отговорите, получени от федерациите, и сме включили допълнителни идеи. Ще бъде успех, ако дори част от тях бъдат реализирани. Най-важното е да има работещ и водещ диалог, каза още той. И обясни, че сега само 12% от децата, които спортуват, успяват да се реализират.

Една от най-критичните точки в плана на Бербатов е тази за модернизиране на материалната база за младите таланти. Това трябва да се случва при ясно разписани правила и структура – с конкретна отговорност за материалната база, хигиената и сигурността. Без контрол съществува риск от анархия, каза още той.

Предстои създаване на работна група за отварянето на училищните салони, за да се намери устойчив начин те да бъдат достъпни. Идеята е повече зали да бъдат отворени, за да могат повече деца да спортуват, обясни още той. И благодари на екипа си за неуморната работа.

Спортистите са героите на нашето време, така както навремето са били генералите. Сега успехите и героите се изковават на спортния терен, каза пък премиерът. И обясни, че спортът е основен приоритет, защото от него зависи и здравето на нацията.

Спортният министър Димитър Илиев се надява неговият наследник да продължи с реформите. Децата са изправени на всяка крачка пред предизвикателства като най-различни зависимости, именно спортът може да бъде превенция, каза още той.

