Националките бяха обърнати от Косово след 1:2 в София

Женският национален отбор на България допусна поражение с 1:3 от състава на Косово в мач от европейските квалификации. „Лъвиците" започнаха отлично и откриха резултата, но допуснаха бърз обрат още през първото полувреме.

Тимът на селекционера Калоян Петков поведе още в 9-ата минута. Лора Петрова изведе с прецизен пас Александра Янева зад защитата, а тя хладнокръвно реализира за 1:0.

Гостенките обаче реагираха мигновено. В 15-ата минута капитанката Ерелета Мемети изравни с директен гол от ъглов удар, изненадвайки вратарката Милена Караколева. Само шест минути по-късно Исмаили завърши с глава центриране отдясно и оформи пълния обрат – 1:2.

До почивката българският тим опита да възстанови равенството, но не успя да създаде сериозни положения пред вратата на съперника. През втората част играта бе по-равностойна, а в 74-ата минута попадение на Ивана Найденова бе отменено заради засада.

В заключителните минути Косово стигна до трети гол. В 89-ата минута Албулена Фейза се възползва от разбъркване в наказателното поле и оформи крайното 1:3.

Преди началото на срещата българските националки изразиха подкрепата си към съотборничката си Димитра Иванова, която претърпя тежка контузия в клубния си тим Фарул Констанца, като позираха с фланелка с номер 14.

След четири дни България ще гостува на Косово в следващия двубой от квалификациите, като съперникът до момента е с пълен актив от точки.

Нашите остават на 3-о място с 3 точки, колкото има и Хърватия, но по-късно днес гостува на Гибралтар. Победителят в групата се изкачва в Лига В на турнира Лига на нациите, в който формат се провеждат квалификациите и добива право на участие в плейофите за място на Световното първенство за жени.

Завършилият на 2-о място отбор може да играе евентуално плейоф за изкачване в Лига В.