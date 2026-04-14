"Локо" (Сф) не изпълни ултиматум на собственика си след драма за 2:3 във Враца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В последния кръг от редовния сезон "Локо" (Сф) се провали във Враца, допускайки обрат от 2:0 срещу "Ботев". Домакините биха 3:2 и изместиха от 9-ото място столичани, които слязоха 10-и (38:37 точки).

Така "железничарите" на треньора Станислав Генчев не изпълниха ултиматума на собственика на клуба Веселин Стоянов. На 5 януари бизнесменът, който вече близо 2 г. налива пари в "Надежда", заяви, че е задължително завършване в топ 8 на редовния сезон.

Предстои да се разбере дали неизпълнението на това ще има последствия.

Днес във Враца Кауе Карузо (13) и Спас Делев (16) вкараха за "Локо", но бившият играч на "червено-черните" Даниел Генов (45+3), Мичи Нтело (89) и Йоан Борносузов (90+1) направиха драматичен обрат за домакините.