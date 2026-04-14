Алкарас направи първата крачка към завръщане на върха в тениса

Карлос Алкарас Снимка: Ройтерс

Двукратният шампион и поставен под номер 1 в основната схема Карслос Алкарас стартира с победа на турнира по тенис на клей в Барселона с награден фонд 2,95 милиона евро.

Испанецът, който отстъпи пред Яник Синер на финала на турнира "Мастърс 1000" в Монте Карло в неделя, спечели срещу Ото Виртанен (Финландия) с 6:4, 6:3 и се класира за втория кръг.

22-годишният Алкарас e втори в световната ранглиста на АТР за първи път този сезон, след като загуби титлата в Княжеството. Той обаче може да се завърне на върха, ако стане шампион в Барселона, съответно му трябват още 4 победи.

Във втория кръг Карлос среща Томаш Махач (Чехия), който елиминира Себастиан Баес (Аржентина) с 2:6, 6:4, 6:1.

