Колко по-“златен” ще стане доматът

Меси остана без треньор в "Интер Маями"

Хавиер Масчерано Снимка: Ройтерс

Аржентинецът Хавиер Масчерано подаде оставка като старши треньор на американския "Интер Маями", чиято голяма звезда е сънародникът му Лионел Меси. Той напуска поста по лични причини.

„Преди всичко бих искал да благодаря на клуба за доверието, което ми гласуваха, на всички в организацията за колективните им усилия и особено на играчите, благодарение на които успяхме да преживеем незабравими моменти.

Искам да благодаря и на феновете, защото без тях нищо от това нямаше да е възможно. Винаги ще пазя спомена за първата ни титла и където и да съм, ще продължа да желая на клуба всичко най-добро за в бъдеще. Не се съмнявам, че клубът ще продължи да постига успехи. Изпращам ви моите най-добри поздрави и ви благодаря за всичко", заяви 41-годишният.

Той беше начело на "Интер Маями" от ноември 2024-а, а миналата година му донесе първа титла от Мейджър Лийг Сокър (MLS) в историята.

Четете още

Още от Футбол

Последно от

Последно от

България днес

Водещи новини

