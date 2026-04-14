Станислав Генчев: Оставането извън топ 8 може да се отрази на екипа ни

Треньорът на "Локо" (Сф) Станислав Генчев коментира поражението с 2:3 от "Ботев" във Враца в двубой от 30-ия кръг на Първа лига, което остава тима му извън топ 8 на редовния сезон. Попадане в него бе поставено като цел от собственика Веселин Стоянов.

„Показахме две лица. До 35-а минута играхме много добре, а след това явно си помислихме, че мачът е спечелен и пестяхме сили. Играта ни в защита и без топка бе под всякаква критика. Допуснахме изключително голям брой положения пред нашата врата. Отбелязаха два гола, две греди удариха. "Ботев" ни даде пример как се играе.

Една от причините да допуснем гол в края на първото полувреме е, че опитвахме неща, които не тренираме и не искаме от играча. Загубихме лесно топката в центъра и допуснахме глупав фаул да направим.

След като сме допуснали три гола, значи сме се справили зле. Лясков и Бидунга липсваха, но затова имаме други играчи, които да се възползват. Допуснахме три гола и имаше поне още пет ситуации пред нашата врата. Голямо е разочарование. Всеки си получава това, което е заслужил. Нашата цел беше топ 8, очевидно щом не сме там, не го заслужаваме. Напрежение при футболистите едва ли ще има, то е при нас, треньорите. Може да се отрази на нашия екип, да", заяви Генчев.