"Ботев" (Пд) помрачи с 3:0 първия мач на осветление в Добрич

"Ботев" (Пловдив) помрачи исторически за "Добруджа" мач с 3:0 на стадиона в Добрич, на който за първи път се състоя двубой на осветление.

Никола Солдо (47), Педро Игор (75) и Маскоте (90+2) се разписаха за пловдивчани. С този успех "Ботев" се изкачи на 8-ото място в класирането с 40 точки, а "Добруджа", чийто треньор е юноша и легенда на "канарчетата", остана 12-ти с 26.

Срещата бе от последния 30-ия кръг на редовния сезон.

В него на 9-ия "Славия" предстои гостуване на последния "Монтана". "Белите" са с 38 точки и се нуждаят от победа, за да изместят "Ботев" от топ 8.