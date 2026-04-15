Каним легенди за шоу на “Джирото”

Шоу на легенди ще зарадва зрителите в София преди финала на третия етап от колоездачната обиколка на Италия.

България ще е домакин на старта (La Grande Partenza) на 109-ото издание на “Джирото” на 8 май в Несебър. В първия ден участниците ще карат до Бургас. После са етапите до Велико Търново и Пловдив - София.

Идеята на организаторите от българска страна е големи имена като Олаф Лудвиг, Джамолидин Абдужапаров и трикратните победители в обиколката на България Ненчо Стайков и Христо Зайков да карат в отсечката Орлов мост - Народното събрание (историческата сграда, не тази на бившия Партиен дом).

Бившата звезда от Германската демократична република Лудвиг е познато име тук, защото има бизнес в България и е присъствал на нашата обиколка. Той е олимпийски шампион в общия старт от игрите в Сеул през 1988 г. и №1 в класирането по точки в “Тур дьо Франс” през 1990 година.

Роденият в Ташкент (Узб) Абдужапаров бе един от най-емблематичните спринтьори. Етническият татарин е трикратен шампион по точки в обиколката на Франция и по един път в тези на Италия и Испания.