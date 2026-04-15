Джаро и Косъма живи – връщат се в “Под прикритие 6...

"Левски" удари 3:2 ЦСКА и ще брани титлата си във финала

Гордан Люцканов е преодолял блокадата на ЦСКА. Снимка: Startphoto.bg

Шампионът в мъжкия волейбол "Левски" ще брани титлата си във финала, след като се класира за трета поредна година за битката за златото.

"Сините" на треньора Николай Желязков се наложиха в четвъртия мач от полуфиналната серия срещу ЦСКА с 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:19, 17:15) в зала "Христо Ботев". Така след 3:1 победи те чакат победителя от дуела между "Локомотив Авиа" и "Нефтохимик", които се срещат в сряда вечерта в Бургас. Пловдивчани водят с 2:1 в плейофа.

Най-резултатен за "Левски" в четвъртото вечно дерби от плейофите бе игралият много силно Гордан Люцканов с 22 точки. Толкова записа и ветеранът на ЦСКА Стойко Ненчев.

За MVP на серията бе избран Тодор Скримов.

