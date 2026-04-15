Симеоне за 3-и пъти е европейският кошмар на "Барса", и "Ливърпул" аут от Шампионската лига

"Барселона" няма да изпълни своята цел №1 на сезона - триумф в Шампионската лига, а виновник за това е Диего Симеоне.

И в третия сблъсък на неговия "Атлетико" с каталунския гранд в най-авторитетния европейски клубен турнир победител са мадридчани.

И отново това се случи в 1/4-финалите. След 2014 и 2016 г. "дюшекчиите" пак спряха на този етап "Барса".

В реванша футболистите на Ханзи Флик биха с 2:1 в испанската столица, но бяха паднали с 0:2 на "Ноу Камп".

Така с общо 3:2 "Атлетико" е на полуфинал, където чака победителя от "Арсенал" - "Спортинг". Лондончани спечелиха първата част от битката с 1:0 в Лисабон.

Тази вечер Ламин Ямал (4) и Феран Торес (24) заличиха аванса на домакините. Адемола Лукман (31) обаче върна едно попадение за "Атлетико".

В 79-ата мин Ерик Гарсия, както и в първата среща, когато бе изгонен Пау Кубарси, остави "Барса" с 10 човека. Той фаулира откъсващия се Александер Сьорлот.

До края на мача мадридчани удържаха напъните на каталунците за 3-и гол.

Напълно очаквано аут от Шампионската лига е и първенецът на английската Висша лига (смятана за най-силна в света) "Ливърпул".

У дома "мърсисайдци" паднаха отново с 0:2 от актуалния европейски първенец ПСЖ, който явно е по-добър от тях и продължава напред с 4:0.

Парижани чакат победителя от "Байерн" - "Реал"(2:1 в първия мач, а реваншът в Мюнхен е в сряда вечер).

За ПСЖ на "Анфийлд" точен бе носителят на "Златната топка" Усман Дембеле (72, 90+1).