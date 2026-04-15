Григор Димитров ще играе квалификации в Рим

Григор Димитров ще трябва да премине през квалификациите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим.

Най-добрият български тенисист не получи „уайлд кард" за основната схема.

Турнирът ще се проведе между 6 и 17 май.

Решението бе обявено официално от президента на италианската тенис федерация Анджело Бинаги.

„Ще дадем „уайлд кард" на Матия Белучи, Матео Беретини, Матео Арналди, Лука Нарди и Федерико Чина. Ако Белучи влезе директно в основна схема, покана ще има за Франческо Маестрели", заяви Бинаги.