ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Българските волейболисти започват годината срещу Украйна

Джанлоренцо Бленджини говори на волейболистите си. Снимка: FIVB

Националите на България по волейбол ще започнат 2026 г. с мач срещу Украйна.

Това стана ясно след обявяване на програмата на турнира „Силезия Къп" в Полша от 20 до 23 май.

Освен домакините, България и Украйна в него ще участва и Сърбия.

Българският тим, който е световен вицешампион от миналата година във Филипините, играе на 20 май с Украйна в Сосновец.

На 22 май в Катовице селекцията на Джанлоренцо Бленджини среща Сърбия. Отново там на следващия ден е мачът с европейския шампион Полша.

Турнирът е подготовката за Лигата на нациите.

Джанлоренцо Бленджини говори на волейболистите си. Снимка: FIVB

