Българските волейболисти започват годината срещу Украйна

Националите на България по волейбол ще започнат 2026 г. с мач срещу Украйна.
Това стана ясно след обявяване на програмата на турнира „Силезия Къп" в Полша от 20 до 23 май.
Освен домакините, България и Украйна в него ще участва и Сърбия.
Българският тим, който е световен вицешампион от миналата година във Филипините, играе на 20 май с Украйна в Сосновец.
На 22 май в Катовице селекцията на Джанлоренцо Бленджини среща Сърбия. Отново там на следващия ден е мачът с европейския шампион Полша.
Турнирът е подготовката за Лигата на нациите.