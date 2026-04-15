Българските волейболисти започват годината срещу Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националите на България по волейбол ще започнат 2026 г. с мач срещу Украйна.

Това стана ясно след обявяване на програмата на турнира „Силезия Къп" в Полша от 20 до 23 май.

Освен домакините, България и Украйна в него ще участва и Сърбия.

Българският тим, който е световен вицешампион от миналата година във Филипините, играе на 20 май с Украйна в Сосновец.

На 22 май в Катовице селекцията на Джанлоренцо Бленджини среща Сърбия. Отново там на следващия ден е мачът с европейския шампион Полша.

Турнирът е подготовката за Лигата на нациите.