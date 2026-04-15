Неймар с 4-и гол за сезона

Неймар вкара четвъртия си гол през сезона, но това стигна само за равенството на тима му "Сантос" срещу парагвайския "Реколета" (1:1) в Копа Судамерикана.

34-годишният нападател, който опитва да си извоюва място в състава на Бразилия за световното през лятото, има още десетина мача на разположение, за да убеди селекционера Карлос Анчелоти, който трябва да обяви окончателния си състав на 18 май.

Участието на Неймар се превърна в държавен въпрос, след като и президентът Лула заяви във вторник, че играчът трябва да бъде в тима, "ако е готов физически".

Неймар страда от непрестанни контузии през последните години, а от началото на 2026 е играл само в 8 мача от 22, като е вкарал 4 попадения.

Той се разписа за "Сантос" още в четвъртата минута, но "Реколата" изравни от дузпа в края на първото полувреме за съжаление на бразилските фенове, които в края на мача освиркваха любимците си.