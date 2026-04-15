Легендата Овечкин с асистенции в може би последния си мач в НХЛ

Капитанът на "Вашингтон Кепиталс+ Александър Овечкин записа асистенция при победата с 2:1 като гост на "Кълъмбъс Блу Джакетс" в заключителен мач и за двата отбора за редовния сезон в Националната хокейна лига.

И двата отбора ще пропуснат започващите тази седмица плейофи, а за 40-годишния Овечкин, който е лидер по отбелязани голове в историята, това вероятно бе последният мач в кариерата му в НХЛ.

След края на срещата руският нападател заяви, че е било много мило да види толкова много фенове на "Вашингтон" в щата Охайо, но самият той не знае дали ще продължи да играе и догодина.