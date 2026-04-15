ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Легендата Георги Глушков сдава властта в баскетбола

Георги Глушков

Легендарният Георги Глушков ще се оттегли като президента на Българската федерация по баскетбол след края на настоящия си трети мандат.

Това първият българин, който игра в най-силното първенство на света - НБА, обяви днес след отчетното общо събрание на централата в зала "Триадица".

66-годишният Глушков няма да се кандидатира отново. Така на 5 октомври, когато е изборното общо събрание, ще бъде определен нов президент.

Глушков е начело на федерацията от 2011-а с период на прекъсване през 2021-а, когато бе служебен спортен министър.

"Енергията намалява, време е младите да поемат", заяви той.

Към момента Орлин Атанасов е единственият официално заявен кандидат за президент.

Георги Глушков

