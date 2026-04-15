Легендата Георги Глушков сдава властта в баскетбола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният Георги Глушков ще се оттегли като президента на Българската федерация по баскетбол след края на настоящия си трети мандат.

Това първият българин, който игра в най-силното първенство на света - НБА, обяви днес след отчетното общо събрание на централата в зала "Триадица".

66-годишният Глушков няма да се кандидатира отново. Така на 5 октомври, когато е изборното общо събрание, ще бъде определен нов президент.

Глушков е начело на федерацията от 2011-а с период на прекъсване през 2021-а, когато бе служебен спортен министър.

"Енергията намалява, време е младите да поемат", заяви той.

Към момента Орлин Атанасов е единственият официално заявен кандидат за президент.