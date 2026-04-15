Никола Цолов ще стартира на картинг в Хасково

Никола Цолов ще вземе участие в първия кръг от шампионата за издръжливост на Karting Events Bulgaria, в който ще се включат рекордните 67 отбора. Над 200 пилоти от 11 нации ще вземат участие в „EKO 12 часа на България" тази събота в Хасково.

"По това време на годината обикновено сме много натоварени, но след промяната в календара във Формула 2 заради войната в Иран се отвори възможност за малко почивка и пътувания. Обичам тези състезания, а и това е добър вариант да поддържам форма по време на паузата и успоредно с това да се забавлявам. Наясно съм, че няма да е лесно, защото конкуренцията в шампионата вече е на много високо ниво, но съм сигурен, че всяка една минута на пистата ще бъде удоволствие както за мен, така и за феновете", коментира българският пилот във Формула 2.

Традиция на Karting Events Bulgaria е всяко състезание да бъде обвързано с благотворителна кауза. Организаторите ще отделят средства, събрани от таксите за участие, както и ще предоставят лични дарения отново на малкия Гого от Хасково - https://www.facebook.com/profile.php?id=100066930320661

Стартът ще бъде даден в 10,30 ч на 18 април. Входът на картинг писта „Хасково" е свободен.