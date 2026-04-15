Възстановяването на Малена Замфирова върви по-бързо от очакваното, заяви нейният баща Анатолий. Той и по-големият и брат Тервел бяха наградени за по две победи в анкетата за спортист и треньор на месеца.

"Много помага, че тя бе в топформа по време на инцидента. Мускулите имат памет и това помага. Вече върти колело, което ни дава надежда за пълно възстановяване. Следствието в Чехия още не е приключило, но разбрахме, че скиорът, който я бутна е студент. Едва ли ще може да изкараме нещо от един студент", допълни Анатолий.

"Беше един изключително труден момент за мен. В началото на кариерата бях с брат си - шампион в четири спорта. И контузия го спря. След това дойде Малена. Ако се бе случило отново да загубя най-близкия си човек в отбора щеше да бъде жестоко. Но аз съм сигурен, че тя ще се върне по-силна от това, което беше", каза Тервел Замфиров, бронзов медалист от олимпиадата, на която Малена влезе в десетката.