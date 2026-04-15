Световният ни шампион Иван Иванов би испанец за старт в Дубровник

Световният ни шампион при юношите за миналата година Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Дубровник (Хърватия) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи испанеца Оскар Хосе Гутиерес с 6:3, 7:5.

Иванов направи пробив в осмия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 5:3. Той загуби подаването си, сервирайки за крайния успей в десетия гейм, но в следващия направи пробив и при свой сервис затвори мача.

Във втория кръг българинът ще играе с победителя от двубоя между германския квалификант Ален Муякич и втория поставен Давид Санчис (Испания).