ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22665853 www.24chasa.bg

Световният ни шампион Иван Иванов би испанец за старт в Дубровник

Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

Световният ни шампион при юношите за миналата година Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Дубровник (Хърватия) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи испанеца Оскар Хосе Гутиерес с 6:3, 7:5.

Иванов направи пробив в осмия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 5:3. Той загуби подаването си, сервирайки за крайния успей в десетия гейм, но в следващия направи пробив и при свой сервис затвори мача.

Във втория кръг българинът ще играе с победителя от двубоя между германския квалификант Ален Муякич и втория поставен Давид Санчис (Испания).

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

