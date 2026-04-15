Безумно скъпи цени за транспорт по време на световното в САЩ

Освен високите цени на билетите, наложени от ФИФА, два месеца преди началото на световното транспортните разходи в някои градове в САЩ предизвикват сериозно недоволство. Организационният комитет в Бостън обяви във вторник, че за пътуването от града до стадиона, който се намира на около 43 километра, ще бъде осигурен специален шатъл. Цената за едно място ще бъде 95 долара за отиване и връщане.

Не са предвидени отстъпки за деца, хора с увреждания или възрастни над 60 години. В началото на месеца операторът на обществения транспорт в Бостън и околностите вече съобщи, че цената на билета, която при мачове от NFL на "Ню Инглънд Пейтриътс" е 20 долара, ще скочи на 80 долара по време на мондиала (негови съдомакини са още Мексико и Канада).

Бостън не е единственият пример.

Цената на влаковия билет от гара Пенсилвания в Ню Йорк до стадион „Метлайф" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси ще се увеличи почти десетократно. Обикновено двупосочният билет струва 12,90 долара, но през лятото цената се очаква да надхвърли 100 долара.

Тези, които решат да наемат кола, също няма да минат тънко. В Канзас Сити паркирането за мач от груповата фаза струва 75 долара (около 65 евро) – най-ниската цена до момента.

За полуфиналите и мача за третото място в Арлингтън и Маями цените за паркинг скачат до 175 долара (151 евро). И двата стадиона не са добре свързани с обществения транспорт.

Все още няма информация за цените за финала в Ийст Ръдърфорд, нито за мачовете в Канада и Мексико.

Ронан Евайн, изпълнителен директор на фенската организация Football Supporters Europe (FSE), разкритикува ситуацията, заявявайки, че единствената цел на турнира изглежда е „да изнудва за колкото се може повече пари една публика, която няма избор".

„Да караш феновете да плащат солено за това, че избират безопасен и екологичен обществен транспорт, е подигравка с климатичната стратегия на ФИФА и нейните ангажименти за нетни нулеви емисии", добави той.

За сравнение - по време на световното първенство в Катар през 2022 г. и европейското първенство в Германия през 2024 г., притежателите на билети за мачовете имаха право на безплатен достъп до градския транспорт.