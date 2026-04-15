Зловеща контузия вади ас на "Ливърпул" от световното

СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят нa "Ливърпул" Юго Екитике е скъсал ахилеса си по време на мача Пари Сен Жермен" от четвъртфиналите на Шампионската лига и ще пропусне предстоящото през лятото световно първенство.

23-годишният френски национал сочеше мястото на травмата, докато получаваше помощ от медицинските лица, преди да бъде изнесен на носилка и принудително заменен от Мохамед Салах в 31-ата минута.

"Ливърпул" загуби с 0:2 като домакин в реванша от четвъртфиналите, отпадайки от Шампионската лига с общ резултат 0:4.

Френската футболна федерация не беше открита за коментар от агенция Reuters.

Екитике реализира 17 гола във всички турнири през настоящия сезон, откакто "Ливърпул" го привлече от "Айнтрахт" (Франкфурт) за 69 милиона паунда през юли.

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

