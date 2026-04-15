Руснак първи от 2019 г. опази 3 пъти поред вратата на ПСЖ в Шампионската лига

Руснакът Матвей Сафонов е първият вратар на ПСЖ от 2019 г. насам с три поредни „сухи" мрежи в Шампионската лига

Той не позволи на „Ливърпул" да се разпише нито в първия мач, нито в реванша от 1/4-финалите на турнира (2:0, 2:0). „Челси" също не успя да му вкарат в ответния мач от 1/8-финалите, който завърши с победа на парижани с 3:0.

Костариканецът Кейлор Навас в периода септември - ноември 2019 г. записа 4 поредни мача без допуснат гол в турнира - срещу „Реал" (Мадрид) (3:0), „Галатасарай" (1:0) и „Брюж" (5:0, 1:0).