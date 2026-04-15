Пълна зала за "Нефтохимик" - "Локомотив" в Бургас

Велизар Маджаров

Като топъл хляб се харчат билетите за полуфинал №4 от плейофите в ефбет Супер Волей между "Нефтохимик 2010" и "Локомотив Авия". Ключовият двубой между двата отбора е в сряда от 19 часа в бургаската зала "Младост".

Пропуските се продават онлайн от началото на светлите Великденски празници и са на цена от 6 евро. Ученици и пенсионери ще плащат по 4 евро за билетче, което може да се закупи само от касите на залата в деня на дербито. Ще са отворени 90 минути преди началния съдийски сигнал на Константин Йовчев и Атанас Върбанов.

"Да, интересът е много голям. Очакваме пълна зала "Младост" и зрителите да бъдат седмия ни играч", заяви пред "24 часа" президентът на "Нефтохимик 2010" Огнян Томов. 1500 са седящите места.

"Настроението в отбора е боево. Тренирахме интензивно по време на светлите празници, включително и на връх Великден.

Момчетата са наясно, че само победата в сряда ни запазва шансовете да стигнем до финал. Гарантирам, че ще се борят на макс", призна старши треньорът на бургазлии Иван Станев.

"Локомотив Авия" води в серията с 2:1 победи. Пловдивчани пристигат край морето с 50 души агитка, с осигурен от ръководството безплатен автобус.

