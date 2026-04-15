Националите ще играят контрола с Черна гора в Пловдив

Националният отбор на България ще посрещне Черна гора в приятелска среща, която ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Първоначално се смяташе, че ще мерим сили с Косово, но явно страната, която бе на косъм да играе на световното през лятото, си е намерила по-силен опонент от нашия.

Двубоят с Черна гора ще е един от двата ни контролни мача през юни, като селекцията на Александър Димитров ще изиграе след края на настоящия сезон.

Двата национални отбора се срещнаха за последно през 2023-а година в квалификациите за Евро 2024, когато селекционер на "лъвовете" беше сърбина Младен Кърстаич. Черногорците спечелиха и двата мача – 1:0 в Разград и 2:1 в Подгорица.

Втората проверка ще бъде на 5 юни срещу Молдова на стадион "Зимбру" в Кишинев. През есента България започва участието си в следващото издание на Лигата на нациите, като за първи път септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат слети в един общ такъв, в който "трикольорите" ще изиграят общо 4 двубоя.

Националният тим е в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство на Люксембург на 26 септември.