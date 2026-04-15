Ямал обеща "Барса" да спечели някой ден Шампионската лига

Звездата на "Барселона" Ламин Ямал обеща, че каталунците ще се завърнат на върха, въпреки отпадането от Шампионската лига. Испанецът и компания бяха елиминирани на 1/4-финалите от "Атлетико" (Мадрид) с общ резултат 2:3.

"Дадохме всичко от себе си, но не беше достатъчно. Това е само част от пътуването. За да стигнеш върха, трябва да продължиш да се изкачваш. Знаем, че няма да е лесно и никой няма да ни помогне, но отказването не е опция. Имаме много причини да бъдем вдъхновени и ще преследваме нашите цели, независимо от всичко. Всяка грешка е урок за нас и бъдете сигурни, че ще се поучим от всеки един пропуск. Ние сме "Барселона" и ще се върнем там, където ни е мястото. Родителите ми ме научиха, че човек винаги държи на думата си. Ще донесем трофея от Шампионската лига в "Барселона". Барса завинаги", написа Ямал в социалните мрежи.

Каталунците са петкратни клубни шампиони на Европа и са съвсем близо до спечелване на нова титла в Примера дивисион.