Азис изгря в шведската национална телевизия

Националките до 19 г. паднаха 2:5 от Израел в евроквалификация

1248
Снимка: БФС

В последния си мач от втория кръг на европейските квалификации за девойки до 19 години, националният отбор на България загуби с 2:5 от Израел. Срещата се проведе в Малта, а тимът воден от Ангел Славов не успя да затвърди отличното си представяне от предишните двубои.

Отборът на Израел откри резултата в 21-ата минута, но България отговори бързо и в 24-ата минута Катерина Равначка изравни за 1:1. След почивката израелският тим наложи превес и реализира още четири попадения с което резултатът стана 5:1.

В добавеното време Мирела Петрова отбеляза втория гол за България и оформи крайното 5:2.

Поражението оставя нашите момичета на 2-о място в групата с 6 точки и те пропускат шанса да се изкачат при най-добрите за следващото издание, като това прави тимът на Израел, събрал девет от три победи.

