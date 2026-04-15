Без последствия в ЦСКА след вечното дерби

ЦСКА ще стартира утре (четвъртък, 16 април) активна подготовка за предстоящия първи полуфинал за купата на България като гост на "Лудогорец". Футболистите на Христо Янев получиха 2 почивни дни след двубоя срещу "Левски" (1:1), информира сайтът на "червените".
Играчите, които попаднаха в групата за вечното дерби, нямат сериозни здравословни проблеми и ще продължат да се готвят за предстоящото важно изпитание. В дните до 20 април (понеделник), когато ще отпътува за Разград, тимът ще се готви едноразово на клубната база в "Панчарево".
Срещата с "Лудогорец" е на 21 април (вторник) от 19:00 ч. на ст. „Хювефарма арена".