Надежда в атлетиката ни тренира 2 дисциплини за световното в Юджийн

Младата лекоатлетка Сияна Бръмбарова се готви за летния състезателен сезон с акцент върху световното първенство за младежи и девойки до 20 години, което ще се състои от 5 до 9 август в Юджийн, Орегон (САЩ).

18-годишната Бръмбарова, която се състезава в скока на височина и в скока на дължина, в момента е на височинен лагер в НСБ "Белмекен", където тренира под надзора на майка си и личен наставник Любомира Бръмбарова.

"В детайли подготовката върви тежко, но пълноценно. Даваме всичко от себе си – не е лесно, със сигурност. Остава ни още малко до края на този лагер, но не и до края на подготовката. Предстоят ни още доста тренировки, преди да приключи тежката част", коментира младата състезателка в интервю за БФЛА, като допълни, че дните й минават "основно в тренировки, които отнемат около 3–4 часа от времето ни", последвани от възстановяване и почивка.

Тя смята, че изолацията помага доста за по-пълноценни тренировки, но и натоварва психически.

"Подготовката за летния сезон ще бъде дълга. Основното ми състезание е чак през август, така че още месец-два ще има сериозни натоварвания", допълни лекоатлетката.

Тя покри нормативи за световния шампионат в Орегон и в скока на височина, и скока на дължина, но още не е решила в коя да се състезава.

"Предстои да вземем това решение заедно с майка ми, който е и мой треньор. Възможно е да участвам и в двете, но ще зависи от това как върви подготовката. Засега тренирам и двете дисциплини. Работим абсолютно върху всичко. Искам или не – акцент има върху всеки един компонент: психически, физически... изграждаме цялостната подготовка", каза Сияна Бръмбарова, като уточни, че се поставя като цели за новия сезон постигането на лични резултати.

"Това винаги е била моята цел, защото така идва и прогресът", категорична е скачачката.

Тя направи най-доброто си постижение в скока на дължина от 6.44 метра през юли миналата година в Крайова (Румъния), а в началото на февруари този сезон преодоля 182 сантиметра в скока на височкина на държавното първенство по лека атлетика в зала до 20 години в София.