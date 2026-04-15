Легендата Лотар Матеус: "Байерн" е фаворит за Шампионската лига

Лотар Матеус определи "Байерн" (Мюнхен) като основен фаворит за титлата в Шампионската лига, въпреки предстоящите трудни задачи.

Баварците трябва да приемат рекордния европейски клубен шампион "Реал" (Мадрид) по-късно в сряда във втори мач от четвъртфиналите. Германците спечелиха първия двубой с 2:1 в Мадрид, но отпаднаха в последните четири елиминационни сблъсъка срещу "Реал".

Ако стигне до полуфиналите, германският първенец се срещне носителя на титлата от миналия сезон "Пари Сен Жермен",

"Това единство на терена, тази радост, която изпитват заедно. Виждам "Байерн" като фаворит, както срещу "Пари Сен Жермен", така и за спечелване на титлата, каза Матеус.

Носителят на световната купа през 1990 година е убеден, че "Байерн" ще продължи напред срещу "Реал", ако не се случи нищо необичайно, червен картон или автоголове.