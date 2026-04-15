"Барселона" подава нова жалба срещу съдиите след отпадането от Шампионската лига

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта обяви, че клубът ще подаде нова жалба до УЕФА относно съдийските решения в четвъртфиналните мачове от Шампионската лига срещу "Атлетико" (Мадрид), съобщи "Мундо Депортиво".

Каталунците бяха елиминирани с общ резултат 2:3. Ищван Ковач (Румъния) съдийства първия мач, а Клеман Тюрпен (Франция) - втория.

„Не можем да приемем това. Вече подадохме жалба до УЕФА и мисля, че ще подадем още една", коментира Лапорта.

„Вчерашното съдийство, както на терена, така и чрез ВАР, беше позор. Това, което ни причиниха, е недопустимо. В първия мач не ни отсъдиха чиста дузпа и изгониха един от нашите играчи за жълт картон", каза още Лапорта, цитиран от "Мундо Депортиво".

"Атлетико" (Мадрид) ще се изправи срещу победителя от мача "Спортинг" - "Арсенал" на полуфиналите в Шампионската лига.

Четете още

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Асен Василев