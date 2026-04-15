Слот готви чистка в "Ливърпул" след нулевия сезон

Мениджърът на “Ливърпул” Арне Слот готви сериозна чистка в отбора, след като “червените” няма да спечелят нито един трофей през кампанията. В последния възможен - Шампионската лига, “мърсисайдци” бяха елиминирани от актуалния носител на титлата - “Пари Сен Жермен”. В Англия резултатът бе 0:2 за френския тим, какъвто бе и в Париж преди седмица.

След срещата нидерландският мениджър е разговарял с отбора. И е заявил, че през лятото ще има много играчи, на които няма да разчита.

Иначе ПСЖ влезе в историята на френския футбол, що се отнася до Шампионската лига. Отборът на Луис Енрике се превърна в първия от тази страна, който в 3 поредни години достига до 1/2-финалите на най-комерсиалния клубен турнир.

Освен това ПСЖ е едва третият френски тим, който печели и двете си срещи на 1/4-финалите в Шампионската лига.

Зловеща контузия в срещата с носителя на трофея пък получи нападателят на “Ливърпул” Юго Екитике. Според първоначалните прегледи френският футболист е скъсал ахилеса си. Ако това се потвърди, то той със сигурност няма да може да играе на предстоящото световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

