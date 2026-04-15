"Барселона" в тежка криза - 11 години без финал в Шампионската лига

От Мадрид се подиграха със съперника - ах, как обичаме мириса на прясно окосена трева сутрин рано



Геният Чоло Симеоне се превърна в кошмар на Каталуня

Обещания, обещания, обещания и накрая нищо!

Така спокойно може да се опишат сезоните на "Барселона" в Шампионската лига през последните над 10 години. За 11-и пореден сезон каталунският тим отпадна от най-комерсиалния турнир преди финалите, въпреки че винаги е сред топфаворитите в състезанието.

Този път "Барса", пълна с най-големите таланти на света в момента, се спъна в черната котка в турнира на богатите - Диего Пабло Симеоне. Предводителят на "Атлетико" (Мадрид) се превърна в истински кошмар за уж непобедимия тим на Ханзи Флик през този сезон. И отново аржентинецът ликува над по-титулувания съперник през този сезон. Преди седмици елиминира "Барса" от кралската купа, а сега отстрани на 1/4-финалите каталунците в Шампионската лига. "Атлетико" на Чоло загуби реванша в Мадрид 1:2, но след успеха в първия двубой - 2:0, продължава към топ 4 на състезанието. И се затвърди традицията, че когато "Атлетико" и "Барса" се изправят на този етап от турнира в последните 12 г., то и в трите случая столичаните на Чоло Симеоне винаги минават напред. Така аржентинският предводител на мадридчани се превърна в единствения, който е отстранявал 3 пъти "Барса" в Шампионската лига.

Общо за седми път в историята си "Атлетико" е в топ 4 на турнира на богатите. Три пъти е на финал в историята, като два са именно със Симеоне начело (2014 и 2016 г.). Но нито веднъж не е печелил трофея. А с оглед на показаното в срещата с "Барса" и тактическите уроци, които Чоло и неговите играчите показаха, всички трябва да се страхуват от "Атлетико".

И в двата двубоя с каталунците Симеоне показа на поколението Gen Z, от каквито почти е съставен отборът на "Барса", че светът не се върти около тях. Във втория - Ханзи Флик излезе с най-младия си състав от елиминации в Шампионската лига - 24 години и 347 дни.

А Симеоне нагледно им разкри, че младите бъдещи звезди не са толкова грамотни, в случая футболно, че да имат аргументи да му опонират. Да, истината е, че "Барса" играе най-красивия футбол. Най-динамичния. Но на тези хлапета дори и доказан майстор като Ханзи Флик не може да им обясни, че футболът се играе в зони и всеки има позиция, за която трябва да се отговаря. И отделно, че освен атака има и фаза защита. Защото тази част липсва на "Барса". И именно от това си патят най-много - в случая с "Атлетико" освен допуснатите голове каталунците получиха във всеки мач по един червен картон.

А след поредното разочарованият вундеркиндът на "Барса" и световния футбол Ламин Ямал отново обеща светло бъдеще пред родния си клуб. Всъщност, както вече стана ясно, такива е имало много през годините. Но, уви, още каталунците са далеч от 6-ата си Шампионска лига.

"Дадохме всичко от себе си, но не беше достатъчно. Това е само част от пътуването. За да стигнеш върха, трябва да продължиш да се изкачваш. Знаем, че няма да е лесно и никой няма да ни помогне, но отказването не е опция. Имаме много причини да бъдем вдъхновени и ще преследваме нашите цели независимо от всичко. Всяка грешка е урок за нас и бъдете сигурни, че ще се поучим от всеки един пропуск. Ние сме "Барселона" и ще се върнем там, където ни е мястото. Родителите ми ме научиха, че човек винаги държи на думата си. Ще донесем трофея от Шампионската лига в "Барселона", каза Ямал.

"Бяхме ограбени. И в двата мача съдийството беше ужасно. Футболистите на "Атлетико" направиха толкова много нарушения и не получиха нито един жълт картон", каза един от капитаните на каталунците - Рафиня. Бразилецът не игра в сблъсъците с тима от столицата на Испания заради контузия.

Реално претенции към реферската бригада, водена от френския топарбитър Клеман Тюрпен, имаха повечето играчи на Ханзи Флик. Но с изключение на едно събитие, реферът свирил "Левски" и "Славия" на "Герена" преди 6 г., се справи отлично. Единствено в ситуацията, в която вратарят на "Атлетико" Хуан Мусо счупи носа на Фермин Лопес, френският рефер можеше да покаже жълт картон за опасната игра на вратаря към съперника, макар и била неволна от негова страна.

В първия двубой пък "Барселона" имаше претенции за неотсъдена дузпа. На 9 април в 54-ата минута вратарят на "Атлетко" (Мадрид) Хуан Мусо изпълни удар от вратата към съотборника си Марк Пубил. Той спокойно си я спря с ръка и отново изпълни аут.

Играчите на "Барселона" поискаха дузпа, но съдията Ищван Ковач остана безмълвен. Не реагираха и ВАР Кристиан Дингерт (Германия) и Тиаго Бруно Лопеш Мартинс (Португалия).

"Атлетико" пък не пропусна да се заяде и с треньора на "Барселона" Ханзи Флик, който преди реванша се оплака от височината на тревата на стадион "Метрополитано".

"Ах, как обичаме мириса на прясно окосена трева сутрин рано", написаха от клуба от Мадрид.