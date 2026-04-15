Национал продължава да е контузен след турнето в Индонезия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мартин Минчев по всяка вероятност ще пропусне трети пореден мач на "Краковия" (Краков) в полското първенство заради травма, съобщават от клуба.

Нападателят все още не е играл след завръщането си от Индонезия, където България спечели трофея от турнира FIFA Series 2026 след успех с 1:0 над домакините, тъй като има нов мускулен проблем.

При екзотичния воаяж заради болки в аддукторите той пропусна първата среща (рекордно 10:2 над Соломоновите острови), след което се почувства добре и игра 65 минути на финала.

"Краков" е на 11-о място в класирането само с една победа в последните пет мача.