Стоичков води шеф на школата за ЦСКА

Лумбард Делова на линия за гостуването в Разград

Христо Стоичков се е заел с намирането на нов директор на школата на ЦСКА. В момента тази длъжност се изпълнява от Петър Занев, който бе привлечен като селекционер, но зае мястото след уволнението на Костадин Ангелов-Лаптопа. Най-вероятно новият директор ще бъде испанец, който ще започне работа през лятото.

Продължава и строежът на терени за децата на новата база, която е на спирката на метрото “Софийска Света гора”. След завършването на школата тя ще носи името на Димитър Пенев, легендарния треньор, изкарал няколко милиона евро за клуба от налагането на негови юноши.

Защитникът Лумбард Делова трябва да се възстанови за гостуването на “Лудогорец” в Разград за купата във вторник, когато е първата среща от 1/2-финалите за купата.

Делова отпадна в последния момент за вечното дерби, след като бе наритан здраво при трудната победа над “Монтана” в предния двубой. Така за първи път заедно играха Теодор Иванов и Факундо Родригес и се справиха относително добре, ако не се брои голът на Хуан Переа, когато първо всички бяха надскочени от Кристиан Макун, а след това гледаха отблизо как Хуан Переа стига до топката необезпокояван след спасяването на Фьодор Лапоухов.

Първият треньор на вратаря на ЦСКА Валентин Домашевич реално разкри защо той участва в головата атака на “червените” във вечното дерби.

“Физически бе много добър. С добра скорост. Винаги е бил повратлив. В началото бе нападател. Но нещо не му се удаваше да вкарва, да даде пас, да елиминира съперник. А бе невероятно амбициозен. Година се опитва да играе напред. Дори ми проплака - Станиславлович, не ми се получава! Гледам, на тренировка застава на вратата и лови доста добре удари. И тогава говорих с него. Беше трудно, всички искат да вкарват голове, а за вратар слагат този, който не може. Но му се получи”, сподели специалистът.

