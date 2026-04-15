Неймар се отдалечава от идващото световно

Най-скъпият футболист в историята - Неймар, по всяка вероятност няма да попадне в разширения състав на родината си Бразилия за предстоящия мондиал през лятото.

Бившият играч на “Барселона” и ПСЖ няма много време, за да убеди селекционера на 5-кратните световни първенци Карло Анчелоти, че заслужава да е сред избраниците му за турнира в САЩ, Мексико и Канада. Окончателният списък трябва да излезе на 18 май. А с оглед на показаното на терена от Неймар за клубния му “Сантос”, мечтата му да играе за родината на най-големия футболен форум се изпарява. Въпреки че вкара 4-ия си гол от началото на сезона, бразилецът определено не е във форма.

“Времето му изтича, а Неймар не показва с нищо, че заслужава място в отбора”, написаха в Бразилия.

