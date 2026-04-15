Ас на "Левски" най-вероятно няма да е готов за първия мач от плейофите

Нападателят на “Левски” Мустафа Сангаре по всяка вероятност няма да е готов за първия мач от плейофите. Таранът на “сините” се подложи на операция преди месец и вече тренира. Но едва ли ще е наличен пред Хулио Веласкес за първия двубой от решителната фаза на шампионата. Въпросният мач трябва да се изиграе през следващия уикенд, като съперникът на “сините” ще стане ясен в петък, когато е жребият. Иначе без Сангаре лидерът в Първа лига изпитва сериозни затруднения. Друг от лазарета на столичани - Карл Фабиен, пък ще се завърне в редиците на тима. Дошлият с големи очаквания футболист от “Славия” още няма гол за “сините” през този сезон.

“Трябва да имаме много силна психика, за да се изправим пред това, което предстои. Няма да бъде лесно. Това е едно много специфично и сложно първенство, в което вложихме много усилия и труд, за да постигнем целта си – да бъдем шампиони”, каза Кристиан Макун от “Левски”.

