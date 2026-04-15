ChatGPT: "Реал" бие "Байерн" 3:1 в Мюнхен, изненадващ голмайстор

"Реал" ще победи тази вечер "Байерн" с 3:1 в Мюнхен в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига и така ще се класира за топ 4.

Това твърди изкуственият интелект ChatGPT.

С успех от 3:1 испанският гранд би заличил аванса от 2:1 на германския.

В прогнозата на ChatGPT за голмайсторите има изненадващо име.

То е на 18 годишния халф Тиаго Питарх, който според сценария ще открие резултата още в 19-ата мин. Явно изкуственият интелект смята, че младокът ще замени контузения Орелиан Чуамени в средната линия на "Реал".

В 36-ата мин Килиан Мбапе би трябвало да направи 2:0 за гостите от Мадрид.

В 81-ата мин Хари Кейн ще намали. Мбапе обаче в 89-ата мин ще вкара за крайното 3:1.