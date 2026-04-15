"Нефтохимик" стигна до решаващ 5-и мач срещу "Локомотив Авиа"

"Нефтохимик" изравни полуфиналната серия от българското първенство по волейбол за мъже срещу "Локомотив" Авиа (Пловдив), след като спечели с 3:1 (26:28, 25:20, 27:25, 25:16) у дома в Бургас.

Така дуелът ще бъде решен от пети мач, насрочен за тази събота от 19,00 часа в Пловдив.

Рикардо Жуниор от "Нефтохимик" бе най-резултатен с 19 точки, сред които един ас и четири блокади. Също с 19 за "Локомотив" се отчете Жулиен Георгиев.

За финала вече се класира шампионът "Левски", който надви с 3:1 победи ЦСКА в серията.