Бивш треньор на Григор Димитров: Гледайте го, докато още е на корта

Мястото в ранглистата се мени, но класата е вечна. Ситуацията с моя приятел е просто изключение.

Това написа бивш треньор на Григор Димитров по повод драстичния спад на най-добрия български тенисист, който вече е 135-и в света. Ето коментара на французина Патрик Муратоглу в специално видео.

“След 14 години Григор е извън топ 100. 14 години - това е невероятно. Постигнатото от него е нещо много рядко срещано, само Новак Джокович от активните тенисисти може да се похвали с такъв дълъг престой без прекъсване в първите 100. Какво да кажа за Григор? Познавам го много добре. Бях му треньор, когато влезе в топ 100. В Индиън Уелс и Маями постигна победи над топиграчи. Особено тази над Томаш Бердих (през 2012 г. - б.р.). Григор бе толкова превъзбуден, че ми каза: “Ще се върна в хотела с тичане, ти карай след мен с колата”. Още си спомням този момент - движа се с автомобила зад играча и слушам Еминем на макс. Григор е суперпрофесионалист и знае, че само талант не е достатъчен. Той е много сериозен в работата си, а тенисът е най-важното в живота му. Внимава за всеки детайл - за кордажа, за ракетата, за килограмите, с които я наплита. Винаги се опитва да открие най-добрата комбинация за всичко. Педантичен професионалист и това е причината да се задържи толкова дълго на върха. Със сигурност ще се върне. На “Уимбълдън” бе на крачка да победи Яник Синер - преди 8 месеца, а все едно бе вчера. Сега е в трудна ситиуация, но причина за това е единствено контузията (скъсан гръден мускул - б.р.). Смятам, че е въпрос само на време да се върне. Искам да се обърна към всички фенове на тениса: Гледайте Григор как играе възможно още най-дълго време, докато още е на корта. Това, което той прави, е невероятно. Това е комплексен, завършен, супертактически тенис. Гледайте го толкова повече, колкото можете”.