"Лудогорец" се сгромоляса в Кърджали, "Левски" на 9 точки от титлата

След като преди Великден "Лудогорец" не успя да победи "Черно море" вкъщи, сега разградчани направиха още една грешка стъпка към защитата на титлата у нас и май ще сдадат.

14-кратните шампиони на България паднаха 0:1 в Кърджали от "Арда" в последния кръг от редовния сезон. Голът падна още в 4-ата мин и бе дело на Димитър Велковски. След попадение разградчани логично натискаха - удариха 3 греди и постоянно обстрелваха вратата на Анатолий Господинов, оправиха над 20 удара, но така и не успяха да вкарат във вратата на съперника.

Загубата означава, че шампионите не съкращават изоставане си от лидера "Левски" преди началото на плейофите от първата четворка, където освен "сини" и "зелени", са и двете цесеката.

Дистанцията между столичани и "Лудогорец", който е втори в подреждането, е 10 точки (70 за "сините" и съответно 60 за разградчани). Или иначе казано при оставащи 6 мача до края на сезона (18 възможни точки за печелене), то "Левски" има нужда от най-много 9 точки до края за прекъсване на 17-годишното чакане без титла в България. Разбира се, това при положение, че "Лудогорец" спечели всички въпросни 6 мача от плейофите.

Иначе "Арда" събра 44 точки и заема 7-ото място, като тимът от Кърджали ще играе във втората четворка, където ще се реши кои ще бъде на плейоф за последната европейска квота.