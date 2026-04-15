Треньорът на "Лудогорец": Трудно ще станем шампиони с подобно изоставане

"Лудогорец" трудно ще стане шампион с подобно изоставане.

Думите са на треньорът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо след поражението с 0:1 срещу "Арда" в мач от 30-ия кръг на българското първенство по футбол. Хегемонът вече имат пасив от 10 точки срещу лидера в класирането "Левски".

"Беше тежък двубой. През първото полувреме имахме достатъчно положения, с които можехме дори да спечелим, но не успяхме да отбележим гол. Те пък вкараха с единственото си положение и вратарят им се представи много добре. Второто полувреме обаче нямахме достатъчно положения.

"Арда" се прибра и го знаехме. Нямаше много свободни пространства. Опитахме да ги поставим под напрежение, но не успяхме да създадем достатъчно положения. Опитахме да победим и да се придържаме към плана, но не се получи. Не се справихме добре в днешния двубой", каза още той.

"Когато изоставаме с толкова много точки, ще бъде трудно да станем шампиони. Мотивирани сме да спечелим и купата, така че ще влезем с всички сили с предстоящия двубой с ЦСКА (на 21 април в Разград)", завърши Хьогмо.