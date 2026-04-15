14 години по-късно "Байерн" отново елиминира "Реал...

Палачът на "Лудогорец": 95% "Левски" е шампион

Велковски ликува след гола си в 4-ата мин във вратата на "Лудогорец". СНИМКА: РОЙТЕРС

Последните 10 мача загубихме само от "Левски", който на 95% е шампион след днешния мач.

Това каза вкаралият единствения гол за "Арда" при успеха 1:0 над "Лудогорец" Димитър Велковски.

"Анатолий Господинов заслужава наградата за играч на мача. Спаси три-четири положения. Вкарахме, а след това се държахме стабилно. Имаха ситуации, но заслужавахме победата днес. Коригирахме на почивката някои пукнатини и се държахме второто полувреме доста добре.

Фокусът ни отива изцяло за купата. Ако стигнем до финала, ще се борим, но първо трябва да се справим с "Локомотив", каза още героят за тима от Кърджали.

Четете още

Още от Футбол

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Бойко Борисов