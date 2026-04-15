14 години по-късно "Байерн" отново елиминира "Реал" в Шампионската лига

14 години по-късно "Байерн" (М) отново елиминира "Реал" в Шампионската лига.

След успеха 2:1 в Испания, в Мюнхен в мегасблъсъка от 1/4-финалите баварците биха 4:3. И така с общ резултат 6:4 "Байерн" отива на 1/2-финалите.

Иначе двубоят, особено първата част, бе истински спектакъл, който трябва да влезе в учебниците - и заради невероятните отигравания, и заради грубите грешки, които никога не трябва да се допускат.

Гостите от Мадрид откриха още в 35-ата секунда, след като Арда Гюлер наказа груба грешка на вратаря на "Байерн" Мануел Нойер.

Колегата на германския страж - Андрий Лунин, пък сбърка фатално 5 мин по-късно след корнер и Александър Павлович изравни.

Турската мегазвезда Гюлер отново даде аванс на "Реал" в 29-ата мин. Суперталнтът не остави шанс на легендата Нойер след феноменално изпълнение на пряк свободен удар.

"Байерн" обаче изравни сравнително бързо. Хари Кейн вкара дежурния си гол през сезона (50-и) в 38-ата мин, за да стане резултатът 2:2.

Килиан Мбапе обаче също напомни, че е на терена и не пропуска възможност да накаже противникът, като френският ас върна аванс на "Реал" в 42-ата мин.

Луас Диас класира баварците на 1/2-финалите, след като направи 3:3 в 89-ата мин с мощен диагонален шут. Няколко минути по-рано "Реал" остана с 10 души след втори жълт картон на Камавинга. Решението на рефера Славко Винчич бе доста дискусионно, защото нарушението наистина бе леко от френския халф и не бе за официално предупреждение.

След гола мадридчани тръгнаха напред, а Майкъл Олисе се възползва от свободните пространства и в последната минута на продължение донесе успеха за германците.

За последно мюнхенци преодоляха "Реал" през 2012-а година във фазата на полуфиналите. Двата отбора тогава си размениха по една победа 2:1 като домакини, а "Байерн" ликува след дузпи в Мадрид.

Съперник на играчите на Венсан Компания в 1/2-финалите ще е актуалният носител на Шампионската лига - ПСЖ.

Другият финалист ще определен от двойката "Арсенал" - "Атлетико" (М). Лондонският тим направи 0:0 в реванша вкъщи със "Спортинг" (Л) и след 1:0 в Португалия пак е в голямата четворка на турнира.