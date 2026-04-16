Американци съдят Меси и Аржентина

Американската промоутърска компания VID е завела дело в съд в Южна Флорида срещу нападателя Лионел Меси и Аржентинската футболна асоциация (AFA), обвинявайки ги в измама и нарушение на договора при организирането на приятелски мачове, съобщава TMZ Sports, предава БТА.

Компанията е платила на AFA 7 милиона долара за ексклузивни права за домакинство на два приятелски мача за националния отбор на Аржентина в САЩ срещу Венецуела (1:0, 11 октомври) и Пуерто Рико (6:0, 15 октомври). Меси пропусна първата среща, но изигра пълни 90 минути на втората.

Договорът предвиждаше Меси да играе поне 30 минути на мач, стига да не е контузен. Според VID, играчът не се е появил на терена и е гледал мача срещу Венецуела от ВИП ложата. Компанията заяви, че и той не е имал травма, тъй като е играл за Интер Маями на следващия ден, отбелязвайки два гола и една асистенция.

АФА обеща да компенсира промоутърската компания, като организира приятелски мачове срещу Китай през 2026-а, но сделката така и не се осъществи. Точната сума на иска не е уточнена, но компанията твърди, че е загубила няколко милиона долара.

38-годишният Меси играе за "Интер Маями" от 2023 година. По време на кариерата си е носил екипите на "Барселона" и "Пари Сен Жермен".

С "Барселона" нападателят спечели десет титли на Испания, четири в Шампионската лига и три Световни клубни първенства на ФИФА. Аржентинецът има осем награди "Златна топка". С националния отбор на Аржентина той стана шампион на Световното първенство през 2022, Копа Америка през 2021 и 2024, "Финалисима" 2022 и Олимпийските игри през 2008 година.