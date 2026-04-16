Знакови състезателни пилоти откриват първия международен мото Track Weekend в България

Знакови имена от международния и българския мотоциклетизъм ще дадат началото на на първото издание на Lara Racing Trackdays – двудневен мото Track Weekend за всички желаещи да усетят карането на абсолютния лимит на възможностите на 25 и 26 април.

Излез на асфалта в свободни сесии още в първия ден (25.04.) рамо до рамо с австрийския пилот Ян Мур, българските асове Иван Костадинов и Ники Петров, които ще споделят освен знание и техники, и трасето на най-новата състезателна писта на Балканите A1 Motor Park с всеки желаещ да надскочи възможностите си.

Австрийският състезател Jan Mohr, Снимки: A1 Motor park и личен архив

Събитието е сред най-чаканите този сезон и събира участници от няколко държави и различни нива на техническа подготовка, които да тестват в реални условия и динамични сесии своите техники.

Вторият ден от Track Weekend-a (25.04.) ще бъде посветен на чистата скорост и адреналин със Superpole формат в 3 серии, в които участниците ще се борят за най-добро време в индивидуални бързи обиколки. Извън трасето напрежението не пада и ще предложи на участници и гости освен състезателна програма и цялостно изживяване в падока - стънт шоу, професионално фото заснемане и вечерно DJ парти под звездите.

Стънт шоу по време на откриването на трасето през март, Снимки: A1 Motor park и личен архив

Ако и ти искаш да станеш част от първия Track Weekend на A1 Motor Park и да премериш сили с доказани професионалисти, направи своята регистрация на тел. +359 882 323232 или на имейл: [email protected]

Таксата за участие е 320 евро за целия уикенд и включва времеизмерване, достъп до падока, професионални кадри и място в боксовете. Наградният фонд е насочен към най-бързите –ваучер за мото екипировка, ваучер за комплект състезателни гуми, безплатни дни на пистата.

За максимално удобство на гостите и участниците в близост до пистата има няколко възможности за настаняване. Само на около 20 минути от трасето се намира Flora Hotel Boutique - първият български планински хотел от престижната верига Small Luxury Hotels, разположен в сърцето на ски курорта Боровец. До А1 Motor Park е и Belchin Springs Spa Complex - еко селище със СПА център с минерална вода, намиращ се в подножието на четири планини – Рила, Верила, Витоша и Плана, и непосредствено до културно-историческия комплекс „Цари Мали град“.