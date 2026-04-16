Карлос Насар с 5 дни аклиматизация за европейското в Батуми, за първи път ще има награден фонд

За първи път в историята на състезание по щанги ще има награден фонд, обяви президентът на грузинската федерация и депутат Лаша Талахадзе. Така на европейското, което стартира в неделя в Батуми ще има премии за отличие.

Всеки златен медал ще носи по 1500 евро. Среброто е 1000 евро и бронзът - 500. Парите ще се дават и за отделните движения. Това означава, че ако прибереш титлите на изхвърляне, изтласкване и двубой, ще можеш да спечелиш 4500 евро.

Парите са отпуснати директно от правителството на Грузия, което осигури и домакинството на състезанието. Общата сума въобще не е голяма - 144 000 евро, защото има общо 16 категории - по 8 за мъже и жени.

Участието на националите ни вече е осигурено, въпреки проблемите във федерацията. Спортното министерство преведе на клубовете необходимите средства, които трябва да се платят, за да се покрият таксите на домакините.

Драмата настана, след като на извънредно общо събрание Стефан Ботев бе сменен с Асен Златев, но не напусна поста заради съдебна жалба от сливенския клуб “Христо Бъчваров”. Сметките на федерацията бяха блокирани от кредитори и тя спря да покрива задълженията си. Преди година Ботев я спаси от фалит с помощта на Делян Пеевски, но сега банкрутът е съвсем близо.

Топзвездата ни Карлос Насар тръгва за европейското 5 дни по-рано, за да успее да се аклиматизира спокойно преди категорията си.

С него, Иван Димов, Ангел Русев и Христо Христов са свързани най-големите ни надежди за титли от континенталното първенство. Четиримата поне ще претендират за отличията. Не е изключено и някой друг от нашите да се пребори за малките медали в категорията.

На първенството ще имаме и двама съдии. Пламен Братойчев е в първа група с Кристина Мафтей (Румъния), Ана Булигина (Русия) и Томас Норландер (Швеция) и ще бъде централен в няколко категории. Ирина Иванова е във втора група с Каролин Чарлз (Великобритания), Джузепе Венециано (Италия) и Некане Мартинес (Испания).

