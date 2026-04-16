На Кристиано му прилошало в Саудитска Арабия, повръщал в съблекалнята

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на „Ал Насър" Жорже Жезуш заяви, че Кристиано Роналдо не е празнувал победата над „Ал Итифак", защото му е прилошало.

В мач от 29-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия снощи тимът на португалската мегазвезда спечели с 1:0. Роналдо бе заменен в 89-ата минута и след края на срещата не празнува победата заедно със съотборниците си.

„На почивката започна да му се гади, но той настояваше, че ще изиграе второто полувреме. След това отиде в съблекалнята и повърна", каза Жезуш на пресконференцията след мача.

