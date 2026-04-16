Верстапен може да смени "Ред Бул" с "Макларън"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Макс Верстапен може да премине от "Ред Бул" в "Макларън", докато Оскар Пиастри има шанс да поеме в обратната посока, съобщава F1-Insider в четвъртък. Този сценарий беше споменат и от бившия пилот във Формула 1 Ралф Шумахер.

Марк Уебър, който в момента е мениджър на Пиастри, може да изиграе решителна роля в тези сделки. Бившият състезател във Ф1 Уебър все още поддържа много добри отношения с бившия си тим "Ред Бул", където го разглеждат като евентуален наследник на Хелмут Марко. Съвсем скоро австралиецът потенциално би могъл да заеме консултативна позиция в отбора.

Ралф Шумахер прогнозира, че Макс Верстапен ще се присъедини към "Макларън": "Това би означавало, че в "Ред Бул" текат преговори за привличането на Пиастри."

