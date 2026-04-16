Над 27 млн. евро са одобрените средства от спортното министерство за федерациите, борбата с един медал - 1,5 милиона евро за олимпийска подготовка

27 349 550 евро са одобрените средства от Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на спортните федерации по програмите за олимпийска подготовка, спорт за високи постижения и кадрово осигуряване, съобщиха от пресцентъра на ММС.

По програмата за олимпийска подготовка са финансирани 16 федерации с 15 170 540 евро, по програмата за спорт за високи постижения – 44 федерации с 7 721 500 евро, а по програмата за кадрово осигуряване – 55 федерации с 4 457 510 евро.

Ето парите за олимпийска подготовка, като прави впечатление, че борбата е с втори по големина бюджет срещу 1 медал от световно миналата година:

Волейбол 1 789 000

Борба 1 585 000

Бокс 1 365 540

Художествена гимнастика 1 303 000

Лека атлетика 1 227 000

Плувни спортове 1 022 000

Стрелба 997 000

Джудо 920 000

Таекуон-до 800 000

Гимнастика 766 000

Бадминтон 716 000

Кану-каяк 690 000

Тенис 669 000

Гребане 644 000

Модерен петобой 230 000