Над 27 млн. евро са одобрените средства от спортното министерство за федерациите, борбата с един медал - 1,5 милиона евро за олимпийска подготовка

27 349 550 евро са одобрените средства от Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на спортните федерации по програмите за олимпийска подготовка, спорт за високи постижения и кадрово осигуряване, съобщиха от пресцентъра на ММС.
По програмата за олимпийска подготовка са финансирани 16 федерации с 15 170 540 евро, по програмата за спорт за високи постижения – 44 федерации с 7 721 500 евро, а по програмата за кадрово осигуряване – 55 федерации с 4 457 510 евро.
Ето парите за олимпийска подготовка, като прави впечатление, че борбата е с втори по големина бюджет срещу 1 медал от световно миналата година:
Волейбол 1 789 000
Борба 1 585 000
Бокс 1 365 540
Художествена гимнастика 1 303 000
Лека атлетика 1 227 000
Плувни спортове 1 022 000
Стрелба 997 000
Джудо 920 000
Таекуон-до 800 000
Гимнастика 766 000
Бадминтон 716 000
Кану-каяк 690 000
Тенис 669 000
Гребане 644 000
Модерен петобой 230 000