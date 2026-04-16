ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кучета убиха 70-годишна жена във Великобритания

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22673023 www.24chasa.bg

"Реал" рекордьор с 5 червени картона в Шампионската лига

Едуардо Камавинга не може да повярва, че получава червен картон в Мюнхен. Снимка: Ройтерс

„Реал" (Мадрид) е рекордьор по червени картона през настоящия сезон на Шампионската лига с 5.

Испанският гранд претърпя поражение от „Байерн" в реванша от 1/4-финалите на турнира  с 3:4 и след 1:2 в първия мач отпадна от надпреварата.

В този мач бяха изгонени двама футболисти на „белият балет".

Едуардо Камавинга получи втори жълт картон, защото не върна топката на съперника след нарушение срещу Хари Кейн.

Арда Гюлер получи директен червен картон за оспорване на съдийските решения след последния съдийски сигнал.

По-рано през сезона Даниел Карвахал бе изгонен в срещата срещу „Марсилия" (2:1) в груповата фаза, а Раул Асенсио и Родриго получиха червени картони в двубоя срещу „Бенфика" (2:4).

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”