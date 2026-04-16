"Реал" рекордьор с 5 червени картона в Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Реал" (Мадрид) е рекордьор по червени картона през настоящия сезон на Шампионската лига с 5.

Испанският гранд претърпя поражение от „Байерн" в реванша от 1/4-финалите на турнира с 3:4 и след 1:2 в първия мач отпадна от надпреварата.

В този мач бяха изгонени двама футболисти на „белият балет".

Едуардо Камавинга получи втори жълт картон, защото не върна топката на съперника след нарушение срещу Хари Кейн.

Арда Гюлер получи директен червен картон за оспорване на съдийските решения след последния съдийски сигнал.

По-рано през сезона Даниел Карвахал бе изгонен в срещата срещу „Марсилия" (2:1) в груповата фаза, а Раул Асенсио и Родриго получиха червени картони в двубоя срещу „Бенфика" (2:4).