Иван Иванов отпадна на турнир в Хърватия

Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на червени кортове за мъже в Дубровник (Хърватия) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният носител на титлите за юноши от "Уимбълдън" и US Open загуби 7:6 (7:5), 1:6, 3:6 от поставения под номер 2 Давид Хорда Санчис (Исп).

Световният шампион, който е №1 в ранглистата до 18 г., пропиля аванс от 5:3 гейма, пропусна сетбол при 6:5 и подаване на съперника, но в последвалия тайбрек дръпна с 6:3 точки и това се оказа решаващо за изхода от първата част.

Опитният 31-годишен Санчис реагира и с две серии от по три гейма успя да изравни резултата. Третият сет започна равностойно, но след 3:2 българинът загуби четири последователни гейма, а с това и мача.